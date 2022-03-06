Українські військові знищили понад 11 тис. окупантів, майже тисячу російських бойових машин і 285 танків, - Генштаб
З 24 лютого українські військові знищили понад 11 тис. окупантів, 985 їхніх ББМ, 109 артилерійських систем і 285 танків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом з 24 лютого до 6 березня росіяни орієнтовно втратили:
- особового складу - понад 11 тис. осіб;
- танків - 285 одиниць;
- ББМ ‒ 985 одиниць;
- артилерійських систем -109 одиниць;
- РСЗВ -50 одиниць;
- засоби ППО - 21 одиниць;
- літаків - 44 одиниць;
- гелікоптерів - 48 одиниць;
- автомобільної техніки - 447 одиниць;
- легкі швидкісні катери - 2 одиниць;
- цистерн із ППМ - 60 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 одиниць.
Українські військові стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку окупантів.
"Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина - з попаснянського напрямку", - зазначили в Генштабі.
Усі росіяни переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки тощо. Унаслідок відсутності вільних місць у лікарнях окупантів з легкими ушкодженнями не приймають у медзакладах, а після надання допомоги їх у супроводі озброєного конвою з військових РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій.
"Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - додали в Генштабі ЗСУ.
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