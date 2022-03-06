Українські військові знищили понад 11 тис. окупантів, майже тисячу російських бойових машин і 285 танків, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Загалом з 24 лютого до 6 березня росіяни орієнтовно втратили:

особового складу - понад 11 тис. осіб;

танків - 285 одиниць;

ББМ ‒ 985 одиниць;

артилерійських систем -109 одиниць;

РСЗВ -50 одиниць;

засоби ППО - 21 одиниць;

літаків - 44 одиниць;

гелікоптерів - 48 одиниць;

автомобільної техніки - 447 одиниць;

легкі швидкісні катери - 2 одиниць;

цистерн із ППМ - 60 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 одиниць.

Інформацію уточнюють, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.Українські військові стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку окупантів."Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина - з попаснянського напрямку", - зазначили в Генштабі.Усі росіяни переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки тощо. Унаслідок відсутності вільних місць у лікарнях окупантів з легкими ушкодженнями не приймають у медзакладах, а після надання допомоги їх у супроводі озброєного конвою з військових РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій."Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - додали в Генштабі ЗСУ.

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