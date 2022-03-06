Ворог з новою силою бомбардує Харків, безліч руйнацій і пожеж

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

Найбільших бомбардувань зазнав найбільший житловий масив міста Салтівка (вулиці Дружби Народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій та ін), обстріл якого не припинявся та не припиняється.

"Наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно. Мешканці цього житлового масиву масово покидають свої оселі через постійні обстріли", - наголошують рятувальники.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено 47 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов наголосив, що влада готова евакуювати населення, тому чекає на відкриття гуманітарних коридорів. "Чекаємо відкриття так званих "зелених коридорів", аби евакуювати населення та доставити гуманітарні вантажі. Організаційно ми повністю готові", - йдеться в повідомленні.

В Харківській ОДА наголосили, що українські військові гідно тримають оборону.

"Уже цієї ночі ліквідували 2 ворожі авіаодиниці. Дії противника зараз викликають подив, він фактично наземну битву програв. Вночі було кілька намагань — і всі вони були знищені. Наприклад, сили російського ворога, які прямували з Балаклії у бік Дніпропетровщини, були ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові після бомбардування військового містечка загинуло 4 нацгвардійців.

На Харківщині ЗСУ втримали оборону і йдуть у наступ.

Харків героїчно обороняється і не здається ворогу, за те росіяни його вже декілька днів масовано обстрілюють з важкої артилерії та ракетної зброї, зокрема й "Градів", як це було вчора, 4 березня.

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