Харків обстріляли "Градами", радник МВС заявляє про "десятки поранених"
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опубілкував відео обстрілу Харкова "Градами" і заявив про "десятки загиблих і, ймовірно, сотні поранених"
Про це він написав у Telegram.
"Харків щойно зазнав масованого удару Градами. Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!" - йдеться в дописі.
Геращенко додав, що удар "Градами" по Харкову окупанти завдали в районі вулиці Дерев'янко.
Він повідомив, що внаслідок удару "Ураганами" або "Смерчами" по вулиці Клочківській жінка отримала поранення - їй відірвало ноги.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе