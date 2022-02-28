Харків обстріляли "Градами", радник МВС заявляє про "десятки поранених"

Про це він написав у Telegram.



"Харків щойно зазнав масованого удару Градами. Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!" - йдеться в дописі.



Геращенко додав, що удар "Градами" по Харкову окупанти завдали в районі вулиці Дерев'янко.



Він повідомив, що внаслідок удару "Ураганами" або "Смерчами" по вулиці Клочківській жінка отримала поранення - їй відірвало ноги.

