Окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині
Уранці 27 квітня росіяни повторно скинули ракети на міст через Дністровський лиман в Одеській області, залізничники не постраждали
Про це заявив голова правління Укрзалізницї Олександр Камишін.
"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - написав він.
Ступінь пошкоджень інфраструктури визначатимуть після закінчення повітряної тривоги.
- 26 квітня Одещину атакували 3 крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман
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