Окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині

Про це заявив голова правління Укрзалізницї Олександр Камишін.



"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - написав він.



Ступінь пошкоджень інфраструктури визначатимуть після закінчення повітряної тривоги.

26 квітня Одещину атакували 3 крилаті ракети та пошкодили міст через Дністровський лиман

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