26 квітня Одещину атакували 3 крилатих ракети: пошкодили міст через Дністровський лиман. Російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність
За добу 26 квітня Одеську область атакували 3 крилатих ракети, а угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність
Оперативну інформацію поширило Оперативне командування "Південь".
Постраждалих внаслідок російських авіаударів по Одещині - немає.
"Одещину атакували 3 крилатих ракети, зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться у звіті.
У "Півдні" також заявили, що російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність
"Ворог продовжує розхитування ситуації з провокаціями навколо Придністров’я, організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари та розсилаючи повідомлення мешканцям ПМР від імені Збройних Сил України із панічними закликами до евакуації. Російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність", - розповіли в ЗСУ.
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- У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.
- У так званій Придністровській Молдавській Республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.
- Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону.
- Міністерство закордонних справ України засудило спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.
- Головне управління української розвідки заявило, що Росія готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" з жертвами серед мирного населення.
- Олексій Арестович заявив, що ракетні удари Росії по півдню Одеської області свідчать про плани Кремля розпочати наступ на новому напрямку.
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