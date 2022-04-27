26 квітня Одещину атакували 3 крилатих ракети: пошкодили міст через Дністровський лиман. Російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність

Оперативну інформацію поширило Оперативне командування "Південь".



Постраждалих внаслідок російських авіаударів по Одещині - немає.



"Одещину атакували 3 крилатих ракети, зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться у звіті.



У "Півдні" також заявили, що російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність



"Ворог продовжує розхитування ситуації з провокаціями навколо Придністров’я, організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари та розсилаючи повідомлення мешканцям ПМР від імені Збройних Сил України із панічними закликами до евакуації. Російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність", - розповіли в ЗСУ.

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