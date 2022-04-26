Наступ РФ з невизнаного Придністров'я прискорить поразку Кремля, - Арестович

Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"РФ заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову, і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - заявив він.

За словами Арестовича, військово-політичне керівництво розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.

"А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі", - наголосив радник голови ОП.