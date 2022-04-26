Наступ РФ з невизнаного Придністров'я прискорить поразку Кремля, - Арестович
Ракетні удари Росії по півдню Одеської області свідчать про плани Кремля розпочати наступ на новому напрямку
Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"РФ заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову, і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - заявив він.
За словами Арестовича, військово-політичне керівництво розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.
"А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі", - наголосив радник голови ОП.
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