РФ готує ракетний обстріл невизнаного Придністров'я, - українська розвідка
Росія готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" з жертвами серед мирного населення
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
"Жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР", - йдеться у повідомленні,
Цитата з фейкового повідомлення: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".
"Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами. Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій", - заявили у розвідці.
Там додали, що подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на у невизнаному регіоні, є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.
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