Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, – ОВА
У четвер, 21 квітня, російська армія завдала два ракетні удари по місту Запоріжжя
Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Близько 13:00 в Запоріжжі було зафіксовано два ракетні удари. Російські війська в черговий раз намагалися завдати шкоди інфраструктурі міста. Зазначають, що внаслідок повітряної атаки росіян постраждалих немає.
Мешканців міста просять нічого не фотографувати та не розповсюджувати фото- та відеоматеріали.
- Раніше повідомляли, що мешканців тимчасово захопленої Розівської ОТГ у Запорізькій області змусили проголосувати за тимчасове "приєднання" до російської окупаційної адміністрації "ДНР".
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