Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, – ОВА

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Близько 13:00 в Запоріжжі було зафіксовано два ракетні удари. Російські війська в черговий раз намагалися завдати шкоди інфраструктурі міста. Зазначають, що внаслідок повітряної атаки росіян постраждалих немає.

Мешканців міста просять нічого не фотографувати та не розповсюджувати фото- та відеоматеріали.

Раніше повідомляли, що мешканців тимчасово захопленої Розівської ОТГ у Запорізькій області змусили проголосувати за тимчасове "приєднання" до російської окупаційної адміністрації "ДНР".