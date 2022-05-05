Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено 32 багатоповерхівки і дві школи, 25 людей постраждало
Уранці 5 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого пошкоджено 32 багатоповерхівки, дві школи, дитсадок і медзаклад. Окрім того, постраждало 25 людей
Про це повідомляє очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
За його інформацією, унаслідок ранкового авіаобстрілу Краматорська окупантами було пошкоджено 810 квартир у 32 багатоповерхівках.
У 5 будівлях відсутня електрика, у 15 – газ.
Спеціальні служби уже працюють над відновленням.
Окрім багатоповерхових житлових масивів, було пошкоджено також 6 приватних будинків, 2 школи, дитсадок, лікарню, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.
За попередніми даними, загиблих немає, проте зазнали поранень 25 місцевих жителів.
Кириленко закликає населення негайно виїжджати у безпечні регіони.
"Це цілеспрямований удар по цивільних, який міг призвести до величезної кількості жертв, однак своєчасна евакуація врятувала десятки життів. Закликаю всіх подбати про своє життя та евакуюватися з області", - коментує голова ОДА.
- Нагадаємо, 5 травня російські ракети поцілили в житлові райони Краматорська, поранено 25 людей
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