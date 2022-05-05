Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено 32 багатоповерхівки і дві школи, 25 людей постраждало

Про це повідомляє очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.



За його інформацією, унаслідок ранкового авіаобстрілу Краматорська окупантами було пошкоджено 810 квартир у 32 багатоповерхівках.

У 5 будівлях відсутня електрика, у 15 – газ.

Спеціальні служби уже працюють над відновленням.

Окрім багатоповерхових житлових масивів, було пошкоджено також 6 приватних будинків, 2 школи, дитсадок, лікарню, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.

За попередніми даними, загиблих немає, проте зазнали поранень 25 місцевих жителів.

Кириленко закликає населення негайно виїжджати у безпечні регіони.

"Це цілеспрямований удар по цивільних, який міг призвести до величезної кількості жертв, однак своєчасна евакуація врятувала десятки життів. Закликаю всіх подбати про своє життя та евакуюватися з області", - коментує голова ОДА.







Нагадаємо, 5 травня російські ракети поцілили в житлові райони Краматорська, поранено 25 людей