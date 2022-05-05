Окупанти вночі обстріляли ракетами житлові райони Краматорська, 6 поранених
Російські ракети вночі поцілили в житлові райони Краматорська, за попередніми даними поранено шестеро людей
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у "Фейсбук".
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста", – написав Гончаренко.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, інформація щодо жертв уточнюється.
"Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок", – додав він.
- Нагадаємо, Росія намагається захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк.
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