Окупанти вночі обстріляли ракетами житлові райони Краматорська, 6 поранених

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у "Фейсбук".



"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста", – написав Гончаренко.



За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, інформація щодо жертв уточнюється.



"Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок", – додав він.

Нагадаємо, Росія намагається захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк.