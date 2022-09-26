Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: пошкоджено промзону на околицях міста
Обстріл з боку російських загарбників промислової зони та складських приміщень відбувся близько 05:00
Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.
"За попередньою інформацією, ракетні удари нанесені по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, напередодні у Миколаївській області українські захисники знищили російський штаб неподалік Снігурівки.
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