Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: пошкоджено промзону на околицях міста

Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

"За попередньою інформацією, ракетні удари нанесені по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Миколаївській області українські захисники знищили російський штаб неподалік Снігурівки.

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