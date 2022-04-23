Окупанти завдали ракетного удару по селу на Дніпропетровщині та пошкодили газову трубу, - очільник ОВА

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Ракета впала на околицю села у Дніпровському районі Дніпропетровщини та залишила в землі величезну воронку глибиною понад 4 м. Також було пошкоджено газову рубу низького тиску. Зараз на місці події працюють фахівці.



"Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе", - зазначив Валентин Резніченко.

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