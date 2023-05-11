Про це пише видання "Крим. Реалії" від "Радіо Свобода".

Вони також повідомили, що у разі активізації боїв на запорізькому напрямку "готові вивозити місцевих мешканців до Криму та Ростовської області, резерви транспорту для цього є".

Раніше призначений Росією "віцепрем'єр" окупованої частини регіону з економіки Андрій Козенко у коментарі ТАРС заявив, що всього в рамках оголошеної окупаційною владою Запорізької області "евакуації" планується "перемістити" близько 70 тисяч людей.

Представники української влади області розповідають, що значна частина "евакуйованих" повернулися у рідні домівки. Після повернення вони розповідають, що разом з автобусами репатріантів рухалась велика кількість військової техніки РФ - тобто їх використовували, як живий щит.