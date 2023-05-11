Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що заборгованість по заробітній платі в російській "військово-цивільній адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців.

Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російській скарбниці у зв’язку з бюрократичними перепонами.

Проте, за інформацією підпілля, блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві. Росіяни вирішили не платити кошти своїм "адміністраціям" зважаючи на розвиток ситуації на фронті.