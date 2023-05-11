РФ припинила фінансування окупаційної адміністрації на Запоріжжі, - Центр нацспротиву
Так звані адміністрації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області залишилися без фінансування - у Росії не вірять у здатність втримати регіон під час наступу ЗСУ
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що заборгованість по заробітній платі в російській "військово-цивільній адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців.
Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російській скарбниці у зв’язку з бюрократичними перепонами.
Проте, за інформацією підпілля, блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві. Росіяни вирішили не платити кошти своїм "адміністраціям" зважаючи на розвиток ситуації на фронті.
- Нагадаємо, протягом останнього тижня на окупованій частині Запорізької області суттєво знизилися темпи примусової паспортизації населення. Причина - у масовій евакуації окупантів та їх поплічників.
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