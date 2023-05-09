Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Посадовець зазначив, що іще кілька тижнів тому видача російського документа була головним завданням окупантів на ТОТ.

"На тих територіях, де ворог оголосив евакуацію, виїхали всі міграційні мобільні служби і наразі там немає примусу до паспортизації. Вони взагалі думають лише про евакуацію, мародерство та грабіж", - сказав Федоров.

Мер зазначив, що у Мелітополі з адмінцентру, де розташовувалися ключові міграційні органи, виїхали усі структури та спалили усі документи. В містах, які окупанти вважають тилом, попрощалися і виїхали тільки "гастролери" з РФ, а міграційна служба змінила локацію.

"У декого з колаборантів паспорти забирають, натомість видають якусь довідку і відправляють в евакуацію", - додав Федоров.