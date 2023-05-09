Масово тікають: окупанти на Запоріжжі призупинили примусову паспортизацію
Протягом останнього тижня на окупованій частині Запорізької області суттєво знизилися темпи примусової паспортизації населення. Причина - у масовій евакуації окупантів та їх поплічників
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Посадовець зазначив, що іще кілька тижнів тому видача російського документа була головним завданням окупантів на ТОТ.
"На тих територіях, де ворог оголосив евакуацію, виїхали всі міграційні мобільні служби і наразі там немає примусу до паспортизації. Вони взагалі думають лише про евакуацію, мародерство та грабіж", - сказав Федоров.
Мер зазначив, що у Мелітополі з адмінцентру, де розташовувалися ключові міграційні органи, виїхали усі структури та спалили усі документи. В містах, які окупанти вважають тилом, попрощалися і виїхали тільки "гастролери" з РФ, а міграційна служба змінила локацію.
"У декого з колаборантів паспорти забирають, натомість видають якусь довідку і відправляють в евакуацію", - додав Федоров.
- Місцевим мешканцям тимчасово окупованої частини Запоріжжя доводиться ховати дітей, аби їх не "евакуювали" росіяни.
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