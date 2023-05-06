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Росіяни забирають дітей у батьків на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ

6 травня, 2023 субота
19:57
Війна з Росією евакуація

Місцевим мешканцям тимчасово окупованої частини Запоріжжя доводиться ховати дітей, аби їх не "евакуювали" росіяни

Про це інформує LB.ua

У Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми. 

"Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх", - розповіли очевидці.

Учора росіяни примусово вивозили дітей з райцентру Пологи, а також сіл району. Лише з села Олексіївка окупанти вивезли два автобуси із жінками та дітьми. Росіяни оголосили, що евакуйованих спочатку відвезуть на бази відпочинку, а далі – у Крим.

Також у Бердянськ окупанти вивезли лікарів з смт. Кам’янка. 

Місцеві припускають, що росіяни можуть влаштувати провокації, які б змусили людей до евакуації. Зокрема, сьогодні у село Смирнове (Пологівський район) окупанти без причини пригнали пожежне авто, кран, а також КамАЗ з бронекапсулою. 

Не виключено, що примусово евакуйованих людей росіяни спробують використати як "живий щит" при відступі, як вони це робили при утечі з Херсона.

У Бердянській МВА повідомили, що у Токмаку від батьків вимагали щось на кшталт довіреності на дитину - дітей саджали в окремі автобуси. Жінок та невелику кількість чоловіків - до іншого автобуса.

  • У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин.

Запоріжжя
окупанти
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