Окупанти в Запорізькій області підготували плани евакуації працівників адміністрацій
У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин
Про це інформує Центр національного спротиву.
Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій у Запорізькій області розробили на випадок загострення ситуації.
Повідомляється, що згідно з цими документами, рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може використати проти них Україна.
Крім того, окупаційна влада Криму видала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих "загроз" від ЗСУ.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
- А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
- Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
- Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
- У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе