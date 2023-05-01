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Окупанти в Запорізькій області підготували плани евакуації працівників адміністрацій

1 травня, 2023 понедiлок
14:10
Війна з Росією Окупанти

У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин

Про це інформує Центр національного спротиву.

Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій у Запорізькій області розробили на випадок загострення ситуації.

Повідомляється, що згідно з цими документами, рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може використати проти них Україна.

Крім того, окупаційна влада Криму видала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих "загроз" від ЗСУ. 

  • Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
  • А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
  • Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
  • Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України. 
  • У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів. 
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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