Окупанти в Криму готують укриття на випадок "екстреної ситуації"
У тимчасово окупованому місті Алупка, що в Криму, росіяни готують сховища на випадок "екстреної ситуації"
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок "загроз", - пише відомство.
Повідомляється, що обладнання сховищ проводили в Алупці.
Також з мешканцями деяких будинків провели "роз'яснювальну роботу" щодо дій на випадок екстреної ситуації.
Російські окупанти наголошували на виявлення у небі дронів, адже це свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Унаслідок цього на півострові збільшуються панічні настрої.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
- А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
- Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
- Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
- У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе