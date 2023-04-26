Окупанти в Криму готують укриття на випадок "екстреної ситуації"

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок "загроз", - пише відомство.

Повідомляється, що обладнання сховищ проводили в Алупці.

Також з мешканцями деяких будинків провели "роз'яснювальну роботу" щодо дій на випадок екстреної ситуації.

Російські окупанти наголошували на виявлення у небі дронів, адже це свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Унаслідок цього на півострові збільшуються панічні настрої.