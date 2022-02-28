Окупанти зазнають невдач, але відкривають вогонь по важливих військових і цивільних об'єктах, - Генштаб ЗСУ

Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Окупанти знизили темп наступу, але намагаються розвинути успіх на окремих напрямках вторгнення в Україну.



Під час повітряно-наступальної операції росіяни вели вогонь по військових і цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об’єктах системи ППО, важливих критичних об’єктах інфраструктури, населених пунктах і підрозділах у районах оборони.



Крім того, окупанти нанесли ракетний удар по житлових будинках у Житомирі й Чернігові, порушивши норми Міжнародного гуманітарного права.



Усі спроби атак росіян були невдалими, оскільки українські війська успішно відбивають напади батальйонно-тактичних груп іще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу.



Станом на 28 лютого тільки одна бригада ЗСУ знищила понад п'ять колон ворожої техніки і живої сили противника.



"Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону", - підсумували в Генштабі.



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