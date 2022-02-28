Окупанти зазнають невдач, але відкривають вогонь по важливих військових і цивільних об'єктах, - Генштаб ЗСУ
Станом на 06:00 28 лютого росіяни продовжують обстрілювати житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, але українські військові відбивають їхні атаки
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Окупанти знизили темп наступу, але намагаються розвинути успіх на окремих напрямках вторгнення в Україну.
Під час повітряно-наступальної операції росіяни вели вогонь по військових і цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об’єктах системи ППО, важливих критичних об’єктах інфраструктури, населених пунктах і підрозділах у районах оборони.
Крім того, окупанти нанесли ракетний удар по житлових будинках у Житомирі й Чернігові, порушивши норми Міжнародного гуманітарного права.
Усі спроби атак росіян були невдалими, оскільки українські війська успішно відбивають напади батальйонно-тактичних груп іще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу.
Станом на 28 лютого тільки одна бригада ЗСУ знищила понад п'ять колон ворожої техніки і живої сили противника.
"Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону", - підсумували в Генштабі.
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