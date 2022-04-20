Окупанти зазнають великих втрат від українських військових і не можуть воювати без залучення строковиків, - перехоплення СБУ
У перехопленій СБУ розмові окупант зізнався матері, що РФ мобілізовує строковиків на війну проти України
Про це повідомила СБУ.
"Українські захисники завдали таких втрат російським окупантам, що ті не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків", - наголосили у спецслужбі.
Росіянин розповів матері, що такі питання потрібно вирішувати через прокуратуру.
"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…" - зазначає він.
Матір відповідає, що "наша местная прокуратура, блин, гнилая просто". Син погоджується, що так і є.
"Срочников тут и на показуху забирали, якобы что их отправят. Некоторых оставили", - розповідає росіянин.
За словами окупанта, одного строковика двічі відправляли на передову, де він потрапляв у жорсткі ситуації.
"Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили. Не могли назад отправить. Короче, кто-то отправляет, кто-то не отправляет. Непонятно что, короче", - уточнює російський військовий.
Мама обіцяє сину, що будуть шукати способи повернути його додому.
"Мабуть, російським батькам особливо "непонятно", як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що "их там нет"", - зауважили в СБУ.
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