Окупанти зазнають великих втрат від українських військових і не можуть воювати без залучення строковиків, - перехоплення СБУ

Про це повідомила СБУ.



"Українські захисники завдали таких втрат російським окупантам, що ті не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків", - наголосили у спецслужбі.



Росіянин розповів матері, що такі питання потрібно вирішувати через прокуратуру.



"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…" - зазначає він.



Матір відповідає, що "наша местная прокуратура, блин, гнилая просто". Син погоджується, що так і є.



"Срочников тут и на показуху забирали, якобы что их отправят. Некоторых оставили", - розповідає росіянин.



За словами окупанта, одного строковика двічі відправляли на передову, де він потрапляв у жорсткі ситуації.



"Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили. Не могли назад отправить. Короче, кто-то отправляет, кто-то не отправляет. Непонятно что, короче", - уточнює російський військовий.



Мама обіцяє сину, що будуть шукати способи повернути його додому.



"Мабуть, російським батькам особливо "непонятно", як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що "их там нет"", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, під Миколаєвом деякі підрозділи окупантів втратили до 70% особового складу.

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