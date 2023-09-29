Окупанти збільшили кількість авіаударів, проте знизили темп наземних атак, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські та українські офіційні особи дедалі частіше стали повідомляти про зменшення наземних атак зі сторони РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.Це свідчить про те, що українські наступальні операції відвели російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно погіршили наступальні зусилля Росії.

Натомість російська авіація стала активнішою у Харківській, Луганській та Херсонській областях та менш активно у західній частині Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступ. Минулого тижня російські війська активізували авіаудари по правому берегу Херсонської області та по тилових українських наземних шляхах зв’язку (ГНК) на Куп’янському напрямку.

"Зменшення активності російської авіації у Запорізькій області серйозно не підірвало російську оборону, однак, оскільки російські сили, схоже, збільшили використання ударних безпілотників проти наступаючих українських сил, російські артилерійські підрозділи продовжують відігравати значну роль у відбитті українських атак", - написали в ISW.