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Окупанти збільшують кількість артилерії, танків і снайперів на Донбасі, - розвідка

7 грудня, 2021 вiвторок
11:51
війна з Росією окупант снайпер

Російські найманці на Сході України посилюють свої підрозділи важким озброєнням і снайперами

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що для дестабілізації ситуації на Донбасі командування російських окупантів перекидає до лінії зіткнення самохідні артилерійські установки калібру 122 мм, танки та бойові машини піхоти, порушуючи цим домовленості про відведення важкого озброєння.

Також розвідка повідомляє про зростання кількості снайперських пар, готових до нанесенення людських втрат ЗСУ, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь. 

Снайпери з’єднань і частин 1-го  (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, не залучені до бойових завдань, беруть участь у тренувальних зборах під керівництвом кадрових військових РФ.

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Новини
Донбас
снайпери
окупанти
важке озброєння
російські війська в Україні
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