Окупанти збільшують кількість артилерії, танків і снайперів на Донбасі, - розвідка

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.



Зазначається, що для дестабілізації ситуації на Донбасі командування російських окупантів перекидає до лінії зіткнення самохідні артилерійські установки калібру 122 мм, танки та бойові машини піхоти, порушуючи цим домовленості про відведення важкого озброєння.



Також розвідка повідомляє про зростання кількості снайперських пар, готових до нанесенення людських втрат ЗСУ, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь.



Снайпери з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, не залучені до бойових завдань, беруть участь у тренувальних зборах під керівництвом кадрових військових РФ.

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