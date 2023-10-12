Окупанти здійснили артобстріл Берислава: поранено чоловіка

Про це повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.



"Ворожі артилерійські снаряди поцілили по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 70-річний чоловік", - написав він.

Чиновник зазначив, що медики надали постраждалому допомогу на місці.

Нагадаємо, що ЗСУ деокупували Берислав і Бериславський район Херсонщини у листопаді минулого року. Тікаючи, окупанти мінували все підряд, у тому числі лікарні. Нині вони обстрілюють населені пункти з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.