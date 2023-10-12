Окупанти здійснили артобстріл Берислава: поранено чоловіка
Удень 12 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Берислав Херсонської області, внаслідок чого дістав поранення місцевий мешканець
Про це повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.
"Ворожі артилерійські снаряди поцілили по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 70-річний чоловік", - написав він.
Чиновник зазначив, що медики надали постраждалому допомогу на місці.
Нагадаємо, що ЗСУ деокупували Берислав і Бериславський район Херсонщини у листопаді минулого року. Тікаючи, окупанти мінували все підряд, у тому числі лікарні. Нині вони обстрілюють населені пункти з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.
- Унаслідок обстрілів Берислава 16 вересня дістала поранення жінка.
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