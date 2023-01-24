Про це інформує міськрада Маріуполя.

"Гайки прикручують сильніше, а про "демократію" можна взагалі забути. Маріупольцям один за одним назначають очільників міста, не питаючи думки мешканців", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що раніше новий так званий мер працював в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькі області. У 2014 Моргуна засудили до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Утім він зміг втекти на окуповану територію.

У міськраді кажуть, що призначення нового "мера" свідчить про те, що в місті хочуть посилити мобілізацію. Колишнього так званого міського голову Маріуполя, за попередніми даними, госпіталізували. На їхню думку, чоловіка вирішили прибрати, оскільки той активно відмивав гроші та дозволяв мародерство.

"Саме він з поплічниками робили "наводку" для обстрілів під час наступу на Маріуполь. Саме через них люди залишилися без зв'язку, води, були розстріляні всі продуктові штаби та частина автобусів, яка призначалася для евакуації жителів", - написали в міськраді.

У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав вибух і містом активізувалася російська авіація.