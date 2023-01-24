У Маріуполі пролунав вибух і одразу активізувалася авіація РФ, - радник мера

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Нарешті, добрий ранок! 8:40 гучний вибух прильоту в передмісті районі окупантського ЖК Невский. Там, де зазвичай окупанти розгортали системи ППО. Одразу за вибухом масовий рух гвинтокрилів. Подробиці уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що лікарні тимчасово окупованого Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.

10 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники в Маріуполі з 1 січня зобов'язали вчителів, медиків і працівників держустанов отримувати російські паспорти.