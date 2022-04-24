Окупанти зруйнували 7 православних храмів у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній та Щасті
З початку повномасштабної агресії російські окупанти зруйнували в Луганській області щонайменше сім православних храмів, ісламський центр та молитовне приміщення баптистів
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Руський мир" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, - православні храми", - написав Гайдай.
За його словами, чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.
"Незважаючи на це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія", - зазначив Гайдай.
Він додав, що частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини. Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному. Пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній.
У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм. У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.
Крім того, зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення євангельських християн-баптистів у Метьолкіному.
- 24 березня у Рубіжному росіяни обстріляли церкву блаженної Матрони московської.
- 29 березня повідомлялося, що за час повномасштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях.
- 4 квітня внаслідок російського обстрілу храму ПЦУ в Рубіжному, Луганської області, було поранено двох священників.
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