Окупанти зруйнували 7 православних храмів у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній та Щасті

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

"Руський мир" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, - православні храми", - написав Гайдай.

За його словами, чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.

"Незважаючи на це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія", - зазначив Гайдай.

Він додав, що частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини. Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному. Пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній.

У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм. У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

Крім того, зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщення євангельських християн-баптистів у Метьолкіному.



24 березня у Рубіжному росіяни обстріляли церкву блаженної Матрони московської.

29 березня повідомлялося, що за час повномасштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях.

4 квітня внаслідок російського обстрілу храму ПЦУ в Рубіжному, Луганської області, було поранено двох священників.

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