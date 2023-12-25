Окупанти знищили вже три бази з гуманітаркою в Херсоні
Російські окупанти за декілька днів знищили три бази з гуманітарною допомогою в Херсоні. Востаннє під прицілом загарбників опинився центр Червоного Хреста
Про це командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко сказав у ефірі "Громадського радіо".
За його словами, окупанти спрямували на склад Червоного Хреста три "шахеди", внаслідок чого згоріло все.
"Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б'ють по гуманітарних центрах. Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста… Били "шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "шахеди", згоріло все", - сказав Тараненко.
Він також зазначив, що окупанти перейшли на балістику, тому в Херсоні стало більше прильотів, руйнувань і жертв.
- Окупанти поцілили по складу гуманітарки Червоного Хреста в Херсоні 20 грудня. Люди не постраждали.
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