Росіяни вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні: знищено запаси гумдопомоги
Російська окупаційна армія вночі середи, 20 грудня, вдарила по складу українського Червоного Хреста в Херсоні: приміщення вигоріло вщент, знищено запаси гуманітарної допомоги
Про це повідомив Червоний Хрест України.
Там зазначили, що росіяни вдарили по складу гуманітарної допомоги уночі. Унаслідок влучання та пожежі, яка виникла через нього, склад та запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, які зберігалися там, повністю знищені.
"Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває", - додали в організації.
- Ввечері 20 грудня російська армія обстріляла Херсон, в результаті чого поранення дістали 9 людей. Матір з трьома дітьми госпіталізували з контузією та вибуховими травмами.
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