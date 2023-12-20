Росіяни вдарили по складу Червоного Хреста в Херсоні: знищено запаси гумдопомоги

Про це повідомив Червоний Хрест України.

Там зазначили, що росіяни вдарили по складу гуманітарної допомоги уночі. Унаслідок влучання та пожежі, яка виникла через нього, склад та запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, які зберігалися там, повністю знищені.

"Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває", - додали в організації.