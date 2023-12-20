Росіяни вдарили по Херсону: поранені 9 людей, з них 4 - діти
Ввечері 20 грудня російська армія обстріляла Херсон, в результаті чого поранення дістали 9 людей. Матір з трьома дітьми госпіталізували з контузією та вибуховими травмами
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
О 22:11 він поінформував, що внаслідок удару по Херсону поранення дістала дитина, а також жінка. Є пошкодження закладу освіти, осель та гаражів.
Пізніше він уточнив інформацію: за однією з адрес, куди влучили окупанти, постраждала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.
"Херсон - під масованим ударом ворога", - написав голова ОДА.
Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко поінформував, що внаслідок атаки поранення дістали 9 людей, з них четверо - діти 13, 4, 2 і 10 років.
"Чотирьох травмованих - матір з трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма. П'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці (1 дитина та 4 дорослих). Від госпіталізації вони відмовились", - написав він.
- У понеділок, 18 грудня, російська армія обстріляла Херсон з артилерії. Влучили в приватне підприємство, де загинув охоронець, який був на робочому місці.
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