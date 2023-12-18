Окупанти обстріляли приватне підприємство у Херсоні: загинув охоронець

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Окупанти вдарили по Херсону з артилерії. В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство", - написав він.

За його словами, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці.