Окупанти обстріляли приватне підприємство у Херсоні: загинув охоронець
У понеділок, 18 грудня, російська армія обстріляла Херсон з артилерії. Влучили в приватне підприємство, де загинув охоронець, який був на робочому місці
Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Окупанти вдарили по Херсону з артилерії. В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство", - написав він.
За його словами, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці.
- 17 грудня російська армія обстріляла центр Херсона, внаслідок чого загинув 81-річний чоловік.
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