Окупанти вдарили по центру Херсона: загинув літній чоловік
17 грудня російська армія обстріляла центр Херсона, внаслідок чого загинув 81-річний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Внаслідок російського обстрілу Херсона загинув місцевий житель. Близько 10:20 окупаційні війська вдарили по центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 81-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.
- Російські окупанти вночі 16 грудня атакували Херсон, Степанівку та Дар’ївку. Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали троє людей.
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