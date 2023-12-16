Армія РФ вночі вдарила по Херсону та області: троє поранених

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що у Херсоні внаслідок атаки ворога 55-річний чоловік отримав поранення кінцівок, ще в одного 51-річного містянина осколкова травма голови.

"Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень", - написав Прокудін.

Крім цього, ворог вдарив поблизу медзакладу у Степанівці. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. Також під вогнем опинилася Дар’ївка, без жертв.