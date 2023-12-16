Армія РФ вночі вдарила по Херсону та області: троє поранених
Російські окупанти вночі 16 грудня атакували Херсон, Степанівку та Дар’ївку. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали три людини
Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що у Херсоні внаслідок атаки ворога 55-річний чоловік отримав поранення кінцівок, ще в одного 51-річного містянина осколкова травма голови.
"Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень", - написав Прокудін.
Крім цього, ворог вдарив поблизу медзакладу у Степанівці. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. Також під вогнем опинилася Дар’ївка, без жертв.
- Російські терористи вночі вдарили ракетою С-300 по селищу Миролюбівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька.
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