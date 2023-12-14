Окупанти вночі атакували село Миролюбівка на Херсонщині: загинула жінка
Російські терористи вночі вдарили ракетою С-300 по селищу Миролюбівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька
Про це пише Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що 13 грудня близько 23:45 бойовики обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт ракетою типу С-300.
Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Також через обстріл пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.
- Ввечері середи, 13 грудня, російські терористи запустили "шахеди" та ракети з південного напрямку. На Одещині постраждали 11 людей.
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