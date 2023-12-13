Росія запустила декілька груп "шахедів". В Одесі були вибухи

Про рух "шахедів" Повітряні Сили попередили о 18:55.

Відомо не про одну групу ударних БПЛА, які запустили росіяни. Одна частина "шахедів" рухалась з тимчасово окупованого Запоріжжя у напрямку Дніпропетровщини.

Іншу групу "шахедів" зафіксували в акваторії Чорного моря. Ці БПЛА рухаються у напрямку Білгород-Дністровського та Одеси.

О 20:07 у Повітряних Силах закликали людей в Одесі перебувати в укриттях. За сім хвилин Суспільне повідомило про вибухи в місті.

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