Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія запустила декілька груп "шахедів". В Одесі були вибухи

Росія запустила декілька груп "шахедів". В Одесі були вибухи

13 грудня, 2023 середа
20:18
Війна з Росією сирена

Ввечері середи, 13 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку

Про рух "шахедів" Повітряні Сили попередили о 18:55.

Відомо не про одну групу ударних БПЛА, які запустили росіяни. Одна частина "шахедів" рухалась з тимчасово окупованого Запоріжжя у напрямку Дніпропетровщини.

Іншу групу "шахедів" зафіксували в акваторії Чорного моря. Ці БПЛА рухаються у напрямку Білгород-Дністровського та Одеси.

О 20:07 у Повітряних Силах закликали людей в Одесі перебувати в укриттях. За сім хвилин Суспільне повідомило про вибухи в місті.

Новина доповнюватиметься...

Україна
Росія
Одеса
Одещина
Дніпропетровщина
безпілотник
Запорізька область
Військові новини
сирени
повітряна тривога
Читайте також:
Богдан Буткевич
Автор Богдан Буткевич
13 грудня, 2023 середа
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
Аерофлот
12 грудня, 2023 вiвторок
У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
13 грудня, 2023 середа
МЗС Канади: Ми допоможемо Україні у вступі до Євросоюзу
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
21:33
Оновлено
збитий "Шахед"
Атака України "шахедами" вночі на 12 грудня: на Одещині помер поранений чоловік
21:31
фейк
"Російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні": у TikTok розповсюджується новий фейк
21:20
Анонс
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
"Порту" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
У новому польському уряді маємо союзників, які робитимуть усе, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, - Княжицький
21:07
Віктор Орбан
Єврокомісія розблокувала 10,2 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС
20:59
генеральний директор Київстар GSM Олександр Комаров, Kyivstar, Київстар
Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
20:10
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 45 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:08
Країни Північної Європи заявили про підтримку майбутнього членства України в НАТО та ЄС
20:06
Інтерв’ю
Польський депутат Павел Коваль
Ключ до безпеки всього Заходу сьогодні лежить на українсько-російському фронті, - польський депутат Павел Коваль
20:06
OPINION
Олексій Голобуцький
"Слово пацана". Брудно, бридко. Неоригінально
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 658-го дня війни: ЗСУ захопили ворожі окопи і взяли полонених на Куп’янському напрямку, а тероборонівці влаштували блекаут для окупантів
19:30
Інтерв’ю
Олексій Чирній
Росія не просто розпадеться, а матиме набагато глобальніші проблеми, — експолітв'язень Кремля, позивний Крим
19:30
Оновлено
оператор "Київстар"
У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок
19:28
на фото Наталія Калмикова та Катерина Онищенко
Четверта компанія долучилася до проєкту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ
19:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Подальші події на лінії фронту будуть пов'язані з політичною ситуацією в РФ, - військовослужбовець Тимочко
19:15
на фото Мар'їнка
Командувач Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки
19:11
Міністерство оборони
Міноборони розформовує департамент ресурсного забезпечення, з керівником спілкуються слідчі
18:58
Фіналісти Премія Шевельова 2023
Премія Шевельова 2023: хто став фіналістами і володарями спецвідзнак
18:53
Білорусь, Лукашенко
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
18:52
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
У війні Росії проти України Захід не може планувати стратегічно, - Краєв
18:23
Інфографіка
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"
18:22
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів року за версією ІndieWire
18:22
В окупованому Криму на релігійного діяча склали протокол начебто за "незаконну місіонерську діяльність"
18:00
Інфографіка
CARACAL FROM RHEINMETALL
Caracal – найсучасніші німецькі бронемашини, які ЗСУ використовуватимуть першими у світі, технічні характеристики та переваги
18:00
OPINION
Атака на "Київстар": російські власники до добра не доводять
17:42
У Дніпрі відкриють фотовиставку "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів
17:31
Олександр Алієв
"Пі**ри, смокчіть х**": ексфутболіст "Динамо" Алієв, який отримав посвідчення УБД, відреагував на критику
17:24
"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям
17:15
Євробачення-2023
Оприлюднені пісні, які боротимуться за вакантне місце в Нацвідборі Євробачення-2024
17:01
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія оголосила про надання Україні додаткових систем ППО NASAMS
16:59
Ексклюзив
ракетна атака на Київ
У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ
16:52
Агент ФСБ із Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ
16:49
безробіття
Уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році
16:43
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою
16:35
погода мокрий сніг зима
Мокрий сніг, вітер і тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко
16:25
система протиповітряної оборони Patriot
Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини
16:25
Куп'янськ
"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова
16:19
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ за бюджетні кошти закуповував італійські шахи, дорогі смартгодинники та ікони, - "Слідство.Інфо"
16:07
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV