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Головна Кримінал Окупанти знищили з "градів" ясла-садок на Херсонщині

Окупанти знищили з "градів" ясла-садок на Херсонщині

7 листопада, 2022 понедiлок
16:04
Кримінал

7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясла-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів"

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронні органи документують злочини російських загарбників на деокупованій території Бериславського району Херсонської області.

"В одному зі селищ міського типу правоохоронці провели огляд пошкодженого обстрілами ясел-садочка, в якому до повномасштабного вторгнення виховувалось 60 дітей", - повідомляє пресслужба.

Встановлено, що рашисти гатили по дитячому закладу виховання з реактивної системи залпового вогню "град".

Внаслідок цього покрівля та стіни будівлі зазнали значних руйнувань, вікна вилетіли, а ліжечка залишилися понівеченими.

"Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими, вилучено уламки снарядів", - додають в прокуратурі.

Триває досудове розслідування.

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російська армія
Херсонщина
війна з Росією
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воєнні злочини Росії
деокупація України
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