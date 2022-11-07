Окупанти знищили з "градів" ясла-садок на Херсонщині
7 листопада правоохоронці відкрили провадження щодо майже знищеного російськими окупантами ясла-садочка на Херсонщині. Рашисти гатили з "градів"
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
Правоохоронні органи документують злочини російських загарбників на деокупованій території Бериславського району Херсонської області.
"В одному зі селищ міського типу правоохоронці провели огляд пошкодженого обстрілами ясел-садочка, в якому до повномасштабного вторгнення виховувалось 60 дітей", - повідомляє пресслужба.
Встановлено, що рашисти гатили по дитячому закладу виховання з реактивної системи залпового вогню "град".
Внаслідок цього покрівля та стіни будівлі зазнали значних руйнувань, вікна вилетіли, а ліжечка залишилися понівеченими.
"Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими, вилучено уламки снарядів", - додають в прокуратурі.
Триває досудове розслідування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 38.81Продаж 39.83
- Актуальне
- Важливе