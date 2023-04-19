Окупанти знову закрили Лисичанськ та Попасну на в'їзд, у Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію, - РВА
Росіяни пускають до Лисичанська й Попасної тільки за пропискою, а в Сєверодонецьку виловлюють тих, хто телефонує на підконтрольну Україні територію
Про це розповів голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко в етері Еспресо.
"Знову є обмеження щодо пересування між населеними пунктами. Остання інформація - знову до Лисичанська, Попасної пускають тільки за пропискою, перевіряють документи, посилюють поліцейські заходи, є паспортний контроль. Якщо є сумніви в перевіряльників, документи відразу відправляють до військкомату", - наголосив він.
За словами Романа Власенка, у Сєверодонецьку росіяни вимкнули Інтернет і мобільний зв’язок, адже місцеві намагаються повідомляти українським військовим і рідним про те, що насправді відбувається в місті.
"Є інформація, що окупанти виловлюють людей, які намагаються спілкуватися з Україною, і впливають на них", - додав голова РВА.
- У березні окупанти закрили в’їзд до Лисичанська для людей без паспорта РФ.
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