Окупанти закрили в’їзд до Лисичанська для людей без паспорта РФ

Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.

"Лисичанськ знов закрили на в’їзд. Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації й, відповідно, документів російського зразка", - пише пресслужба.

Крім того, в тимчасово захопленому регіоні не можна отримати допомогу на народжену дитину без паспорта РФ.

"Доля малечі, в чиєї мами інше громадянство, чиновників не бентежить. Хочеш прогодувати немовля - терміново йди в паспортний стіл і чекай", - йдеться в повідомленні.

У Луганській ОВА пишуть, що на лінії фронту 5 березня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких ліквідували 34 загарбників та щонайменше 62 дістали поранення. Також знищено два ворожих танки Т-72, БМП і самохідний міномет "Тюльпан".

Водночас ворог впроваджує різну "державну політику" в деяких населених пунктах області.

"Так, якщо в Сєверодонецьку загарбники хоча б показово вставляють вікна в обрані будинки, де, переважно, самі й мешкають, то в сусідньому Рубіжному навіть це запропонували зробити за гроші. Навесні, коли люди якось пережили зиму без вікон, або вставили їх власним коштом", - додали в пресслужбі.