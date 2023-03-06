Окупанти закрили в’їзд до Лисичанська для людей без паспорта РФ
На тимчасово окупованій території Луганщини російські війська закрили на в’їзд місто Лисичанськ для людей без паспорта РФ
Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація.
"Лисичанськ знов закрили на в’їзд. Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації й, відповідно, документів російського зразка", - пише пресслужба.
Крім того, в тимчасово захопленому регіоні не можна отримати допомогу на народжену дитину без паспорта РФ.
"Доля малечі, в чиєї мами інше громадянство, чиновників не бентежить. Хочеш прогодувати немовля - терміново йди в паспортний стіл і чекай", - йдеться в повідомленні.
У Луганській ОВА пишуть, що на лінії фронту 5 березня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких ліквідували 34 загарбників та щонайменше 62 дістали поранення. Також знищено два ворожих танки Т-72, БМП і самохідний міномет "Тюльпан".
Водночас ворог впроваджує різну "державну політику" в деяких населених пунктах області.
"Так, якщо в Сєверодонецьку загарбники хоча б показово вставляють вікна в обрані будинки, де, переважно, самі й мешкають, то в сусідньому Рубіжному навіть це запропонували зробити за гроші. Навесні, коли люди якось пережили зиму без вікон, або вставили їх власним коштом", - додали в пресслужбі.
- Російська окупаційна влада на території Луганської області змушує автовласників перереєстровувати номерні знаки на російські.
- Також на тимчасово окупованій території Луганщини фермерів зобов'язують вносити інформацію про збирання й перероблення врожаю до російської системи.
- За даними Луганської ОВА, на тимчасово окупованих територіях росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.3
Купівля 38.3Продаж 39.17
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе