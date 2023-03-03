Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Урожай, пальне, техніку для них цікаву - позабирали. Вкотре перевіряють місцеве населення", - розповів очільник області.

Російські окупанти шантажують українців, повністю блокують можливість продажу врожаю. Крім того, усім пекарням заборонено приймати зерно від місцевих фермерів.

"З допомогою російської інформаційної системи можна простежити, хто посіяв і зібрав зерно, кому продав, хто переробив, як і куди перевіз. Повинні зареєструватися учасники зернового ринку. Тим, хто ще не доєднався до системи, масово псують врожай, а без реєстрації аграрії не зможуть оформити товаросупровідні документи на партію зерна або продуктів його перероблення", - повідомляють в обласній адміністрації.