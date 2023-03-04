Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.

Зазначається, що, попри безпекову ситуацію на Луганщині, загарбники продовжують примусову паспортизацію громадян України на окупованих територіях:

"Аби пришвидшити цей процес, загарбники організували виїзні прийняття документів від громадян. Їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. В кого ще нема – змушують писати заяву на місці", - ствердили в ОВА.