На Луганщині росіяни організували виїзні прийоми документів, щоб пришвидшити примусову паспортизацію, - ОВА
За даними Луганської ОВА, на тимчасово окупованих територіях росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію українців
Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.
Зазначається, що, попри безпекову ситуацію на Луганщині, загарбники продовжують примусову паспортизацію громадян України на окупованих територіях:
"Аби пришвидшити цей процес, загарбники організували виїзні прийняття документів від громадян. Їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. В кого ще нема – змушують писати заяву на місці", - ствердили в ОВА.
- Російська окупаційна влада на території Луганської області змушує автовласників перереєстровувати номерні знаки на російські.
- Також на тимчасово окупованій території Луганщини фермерів зобов'язують вносити інформацію про збирання й перероблення врожаю до російської системи.
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