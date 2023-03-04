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Головна війна з Росією На Луганщині росіяни організували виїзні прийоми документів, щоб пришвидшити примусову паспортизацію, - ОВА

На Луганщині росіяни організували виїзні прийоми документів, щоб пришвидшити примусову паспортизацію, - ОВА

4 березня, 2023 субота
08:55
війна з Росією Паспорт рф

За даними Луганської ОВА, на тимчасово окупованих територіях росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію українців

Про це Луганська ОВА поінформувала в телеграмі.

Зазначається, що, попри безпекову ситуацію на Луганщині, загарбники продовжують примусову паспортизацію громадян України на окупованих територіях:

"Аби пришвидшити цей процес, загарбники організували виїзні прийняття документів від громадян. Їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. В кого ще нема – змушують писати заяву на місці", - ствердили в ОВА.

  • Російська окупаційна влада на території Луганської області змушує автовласників перереєстровувати номерні знаки на російські.  
  • Також на тимчасово окупованій території Луганщини фермерів зобов'язують вносити інформацію про збирання й перероблення врожаю до російської системи.
Україна
Росія
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
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