Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія втратила за добу в Україні 500 військових, 13 БПЛА й 5 танків, - Генштаб
Інфографіка

Росія втратила за добу в Україні 500 військових, 13 БПЛА й 5 танків, - Генштаб

16 липня, 2023 неділя
08:13
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 237 680 військових. За минулу добу на 5 напрямках фронту відбулося 39 бойових зіткнень

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 16.07.2023

З 24 лютого 2022 року до 16 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 237 680 (+500) солдатів
  • танків ‒ 4107 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7)
  • артилерійських систем – 4481 (+18)
  • РСЗВ – 681 (+1) 
  • засобів ППО ‒ 425 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13)
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8)
  • спеціальної техніки ‒ 666 (+2)

Остаточні дані уточнюють.

Окупанти зосереджуються на 5 напрямках: за добу там відбулося 39 бойових зіткнень

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень", - про у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росія за добу завдала 40 авіаційних ударів та здійснила 46 обстрілів з РСЗВ

Зазначається, що протягом минулої доби російські терористи завдали удару двома іранськими БПЛА типу "Shahed", двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи ППО України знищено 2 ударних дрони.

"Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Залізний Міст Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білокопитове і Прогрес Сумської області та Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове, Сєверне та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного, Макарівки та Рівнопілля Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони за добу уразили два засоби ППО, 4 райони зосередження живої сили та 4 станції РЕБ ворога

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також ЗСУ протягом доби знищили 7 розвідувальних БПЛА. Крім цього, українські військові протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти  противника.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
внутрішні переселенці
15 липня, 2023 субота
Переселенці, які перебувають за кордоном без вагомих причин, не отримуватимуть виплати від держави
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
16 липня, 2023 неділя
Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України?
ЗСУ
15 липня, 2023 субота
Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, - NYT
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
16 липня
12:57
На фото піротехніки, які працюють у Чернігівській області
Гралися з вибухівкою: на Херсонщині постраждали двоє дітей
12:43
На станції "Академік Вернадський" вчені зафіксували два незвичайні явища
Рожеві "НЛО" та перламутрові хмари: на станції "Академік Вернадський" вчені зафіксували два незвичайні явища
12:40
Запорізька область
Росіяни за добу атакували 7 областей України: щонайменше 4 загиблих, 9 поранених. Ситуація в регіонах
12:09
OPINION
Сергій Фурса
Чи винен хтось і щось Україні
12:07
Twitter
Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50%
11:55
Оновлено
на фото: наслідки російського обстрілу по селищу Степногірське на Запоріжжі
Росіяни вдарили по Степногірську на Запоріжжі, є постраждалі
11:53
Стрічка "Степне" української режисерки Марини Вроди
На кінофестивалі в Локарно відбудеться світова прем’єра стрічки "Степне"
11:03
Каталін Новак
Президентка Угорщини Новак прибуде з візитом на Закарпаття та в Київ
10:47
Біньямін Нетаньягу
Прем’єр-міністра Ізраїлю госпіталізували до лікарні через зневоднення
10:14
Британія і Україна
Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського партнерства
10:07
OPINION
Олексій Тимофіїв
Україна зразка 1991–2022 - нежиттєздатна
10:03
Ексклюзив
На лівобережжі Херсонщини окупанти відмовляють у меддопомозі людям без паспортів РФ, - депутатка міськради Погомій
10:02
паспорт РФ
На окупованій Луганщині росіяни паспортизують в’язнів
09:31
Росія, ймовірно, готова підтримати бажання ПВК Вагнера зберегти присутність в Африці, - розвідка Британії
09:04
Ексклюзив
путін, путлер
17 липня Путін приповзе на колінах та оголосить, що продовжує "зернову угоду", - Піонтковський
08:49
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака росіян по Харкову: влучання у центрі міста
08:28
обстріл, ППО
Вибухи у Севастополі: росіяни звинувачують Україну в атаці дронами
08:00
OPINION
Орест Сохар
Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України?
07:47
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина підтримує розширення НАТО, щоб забезпечити стабільність
07:24
ЗСУ
Заміновані поля стають головною перешкодою для українського контрнаступу, - WP
06:25
ЗСУ
Українські військові продовжують наступати на 3 ділянках фронту: обмежені успіхи та переміщення російських військ, - ISW
00:39
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Послали один одного": Ярмоленко зізнався, що розмовляв з Тимощуком після початку повномасштабної війни
2023, субота
15 липня
23:56
війна проти Росії ЗСУ
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
23:48
вибух
У Сумах прогриміли вибухи. Тривогу не оголошували
22:49
У річці втопився 9-річний хлопчик
На Київщині у річці втопився 9-річний хлопчик
22:30
Оновлено
сирени
В Україні оголошували масштабну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух
22:26
Омськ, пожежа
В Омську загорілась житлова 5-поверхівка. Евакуйовано десятки росіян
21:46
Бен Воллес
Британський міністр оборони Воллес восени може піти з посади, - BBC
21:35
Оновлено
Ліонель Мессі
Клуб Бекхема оголосив про трансфер Мессі
21:29
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Ярмоленко заявив, що заради "Динамо" відмовив командам з елітних ліг Європи
21:12
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
21:08
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Польський депутат Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
20:47
Джеймс Кемерон
Кемерон заявив, що не зніматиме фільм про затонулий батискаф "Титан"
20:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Мені допомагає молитва": Ломаченко розповів, як бореться зі страхом
20:42
Ексклюзив
Микола Княжицький
Програму підтримки розвитку української мови необхідно ухвалити, - Княжицький
20:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Звільнення Бахмута стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці, - Піонтковський
20:20
Маркета Вондроушова
Кривдниця Світоліної Вондроушова перемогла Жабер у фіналі Вімблдону
20:04
окупанти, орки
Росіяни намагаються створити власні "судові органи" на тимчасово окупованих територіях
20:03
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу - політичний хижак: ті, хто грають за його правилами, завжди програють, - ізраїльський політолог Зайден
20:03
Ексклюзив
Метью Брайза
Гарантією безпеки для України було б те, що США знищать армію РФ у разі застосування нею ядерної зброї, - дипломат Брайза
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV