Окупанти зривають плити з доріг і мінують узбережжя річки Інгулець: Вілкул розповів про ситуацію на Криворізькому напрямку
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що російські окупанти активно укріплюють оборону на цьому напрямку
Про це у вечірньому звіті повідомив голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.
За словами Вілкула, ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але стабільною.
"ЗСУ виявляють мужність та героїзм, успішно виконують поставлені бойові завдання, продовжують проводити успішні бойові операції на південному від нас напрямку. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці", – повідомив Олександр Вілкул.
Окупанти змушені посилювати свої оборонні позиції.
"Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці. Орки змушені посилювати свої оборонні позиції - навіть зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, а також проводять мінування узбережжя річки Інгулець", - йдеться у звіті.
- Російські військові заради пропагандистської "картинки" завдавати ударів по тимчасово окупованих ними населених пунктах.
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