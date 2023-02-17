Окупанти звезли на Донбас 200 медиків-гастролерів, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські гастролери приїхали до Луганська, Лисичанську, Донецьку та Горлівки аби надавати допомогу окупантам в чужій країні. Звертаємо увагу, що такі дії в Україні не залишаються без відповіді. За привезення медиків відповідали так звані добровольці “Волонтеры – медики” – організація, яка прикривається доброчесними намірами, та насправді є агентами впливу кремля, чиїм коштом й фінансується", - пишуть у Центрі нацспротиву.

Загалом на Донбас звезли 200 медиків.