Окупанти звезли на Донбас 200 медиків-гастролерів, - Центр нацспротиву
Російські окупанти звезли до шпиталів Донбасу понад 200 представників молодшого медичного персоналу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російські гастролери приїхали до Луганська, Лисичанську, Донецьку та Горлівки аби надавати допомогу окупантам в чужій країні. Звертаємо увагу, що такі дії в Україні не залишаються без відповіді. За привезення медиків відповідали так звані добровольці “Волонтеры – медики” – організація, яка прикривається доброчесними намірами, та насправді є агентами впливу кремля, чиїм коштом й фінансується", - пишуть у Центрі нацспротиву.
Загалом на Донбас звезли 200 медиків.
- Втрати російської армії можуть становити до 2 тис. військових на кожен 100 ярдів (91 метр), зайнятих внаслідок наступу на Сході України.
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