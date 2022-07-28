English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупати безуспішно штурмували кілька напрямків, закріплюються біля Вершини, - Генштаб ЗСУ

Окупати безуспішно штурмували кілька напрямків, закріплюються біля Вершини, - Генштаб ЗСУ

28 липня, 2022 четвер
07:28
війна з Росією окупанти рф

Росіяни безуспішно вели штурмові дії у напрямках Довгеньке - Мазанівка, Пасіка - Долина, Клинове - Бахмут, Миронівський - Семигір’я, Брускинське - Білогірка. На напрямку Відродження - Вершина противник закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина

Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

"Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території Республіки Білорусь. Проте бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін.

На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків. Для уточнення положення українських військ і корегування вогню вів повітряну розвідку безпілотниками.

На Слов’янському напрямку, з метою пошуку слабких місць в обороні українських підрозділів, окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке - Мазанівка та Пасіка - Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове - Бахмут та Миронівський - Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження - Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка - Соледар та Стряпівка - Соледар завершилась для окупантів провалом.

Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.

В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

А з метою сковування наших дій ворог веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки.

У свою чергу українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське - Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Одеса
Миколаїв
Запоріжжя
Нью-Йорк
Харків
Луганщина
Краматорськ
Кривий Ріг
Херсон
Донеччина
Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
26 липня, 2022 вiвторок
До HIMARS в Україну прибув старший брат - MARS-II. Колонка Сергія Згурця
Михайло Подоляк
27 липня, 2022 середа
Третього попередження може не бути: в Офісі президента закликали РФ забиратися з Херсона після удару по Антонівському мосту
Антон Янчук
26 липня, 2022 вiвторок
Колишнього голову АРМА взяли під варту з правом на заставу у понад 3 мільйони, - САП
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.84
    Купівля 38.84
    Продаж 39.81
  • EUR
    Купівля 39.07
    Продаж 40.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
08:22
Ексклюзив
гаубиця M777
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
08:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Українська влада повинна чітко, по суті, оперативно і з повагою відповідати на листи Спартц, — нардеп Княжицький
08:07
ФСБ
Російська ФСБ посилила контррозвідку у прикордонних з Україною районах
08:05
Оновлено
Ракетний удар
РФ завдала понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині: є влучання в лісовий масив
07:52
білоруські військові
Війська Білорусі проводять інженерні обладнання позицій та запускають безпілотники для розвідки на Волинському та Поліському напрямках
07:38
Польща
Відтепер українські біженці можуть отримати посвідку на проживання в Польщі Diia.pl
07:00
Караваєв, Шапаренко
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:57
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до будь-якого військового зіткнення із США
06:19
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі: вбито 18 людей
06:05
Оновлено
Харків, обстріл
Росіяни двічі за ніч обстріляли Харків
06:00
Оновлено
Ракетний удар
Росіяни завдали ракетного удару по Київщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури
05:50
Західну зброю та техніку переправляє в Україну спеціальний військовий осередок, - NYT
05:18
Росіяни спроможні лише на дві значні наступальні операції в Україні, - ISW
04:41
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві пролунали вибухи
04:14
окупанти
Експерти бачать ознаки виснаження російської армії -, NYT
02:42
На фото Збройні сили України
Українські захисники уразили 5 опорних пунктів росіян на Півдні
02:21
"Повернись живим" зібрав понад 4 млрд грн для ЗСУ з початку року
01:35
На фото новинна стрічка
Законодавці США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською дезінформацією
01:06
Пожежа в квартирі
В Одеському порту спалахнула пожежа
00:54
окупанти рф
Щоб поховати усіх вбитих в Україні росіян, треба 24 футбольних поля, - Міноборони
00:54
Знищена російська військова техніка
США вважають, що в Україні було вбито або поранено понад 75 тисяч росіян
00:27
Валерій Залужний
Залужний поговорив з начальником штабу оборони збройних сил Канади про перспективи постачань зброї
00:12
окупанти рф
Умисний етноцид. Росія відправляє на війну з Україною бурятів, дагестанців і тувинців, - Подоляк
00:08
На фото пасажирський пором Tallink M/S Isabelle
Шотландія розмістила українських біженців на круїзному лайнері
2022, середа
27 липня
23:59
Ганна Маляр
З повідомлень про "контрабанду зброї" стирчать вуха російської ІПСО, - Ганна Маляр
23:48
експорт продовольства зерно порт
Експорт українського зерна: показали мапу маршрутів морських караванів
23:45
Нова Каховка
Біля Нової Каховки підірвали склад окупантів, — депутат облради
23:44
Обмін полоненими між США та Росією
Блінкен планує поговорити з Лавровим про обмін полоненими
23:40
Володимир Зеленський
Робимо все, щоби в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей, - Зеленський про обстріли Антонівського мосту
23:31
F-22 Raptor
США надішлють до Польщі 6 винищувачів F-22 Raptor
23:31
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS вирішать долю нових російських "Бук-М2". Колонка Сергія Згурця
23:01
Зеленський
Зеленський анонсував цього тижня "важливі політичні й дипломатичні події"
22:48
Гроші ЄС тепер не вкрадеш
США нададуть $500 млн для фінансової підтримки України
22:39
"Динамо" - "Фенербахче", Ліга чемпіонів
"Динамо" перемогло "Фенербахче" у Лізі чемпіонів
22:33
Ліга конференцій, "Ворскла" - АІК
"Ворскла" програла АІКу та вилетіла з Ліги конференцій
22:30
окупанти РФ
"Це не точна наука". The Economist назвав кількість загиблих і поранених росіян в Україні
22:26
Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 липня
22:26
Рух опору у Херсоні підірвав авто з поліцейськими-зрадниками
Рухом спротиву у Херсоні підірвано авто зі зрадниками-поліцейськими: один загинув, а другий у лікарні, - ГУР
22:09
Ліз Трас та Ріші Сунак під час теледебатів
Чесно кажучи, мене це хвилює. Зеленський зізнався, що переймається тим, хто стане новим прем'єром Великої Британії
21:54
Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії, обійшлося без жертв
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV