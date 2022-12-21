Окупати встановили бетонні загородження та нарили окопів навколо Мелітополя, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух поінформував про укріплення військ РФ у напрямку на Запоріжжя: через окопи та бетонні загородження буде непросто прорвати оборону
Про це Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА, поінформував в етері платформи "Ми - Україна".
Він зазначив, що тривають російські обстріли, противник стоїть за 50 кілометрів від обласного центру:
"Від Запоріжжя ворог стоїть в 50 км, від Оріхова - в 10 км, від Гуляйполя - в 5 км. 62 обстріли за попередню добу, вчора гатили по Оріхову - дві людини поранено, будинки пошкоджено, але будинки відновимо", - сказав Олександр Старух.
Голова ОВА також наголосив, що росіяни укріплюються на Запорізькому напрямку:
"Проламати лінію оборони буде непросто. Нарили окопів, поставили бетонні загородження навколо Мелітополя", - додав Олександр Старух.
- Нагадаємо, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, раніше повідомив, що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до Мелітополя, ні виїхати звідти неможливо.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.56
Купівля 39.56Продаж 40.26
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.14
- Актуальне
- Важливе