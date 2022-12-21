Про це Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА, поінформував в етері платформи "Ми - Україна".

Він зазначив, що тривають російські обстріли, противник стоїть за 50 кілометрів від обласного центру:

"Від Запоріжжя ворог стоїть в 50 км, від Оріхова - в 10 км, від Гуляйполя - в 5 км. 62 обстріли за попередню добу, вчора гатили по Оріхову - дві людини поранено, будинки пошкоджено, але будинки відновимо", - сказав Олександр Старух.

Голова ОВА також наголосив, що росіяни укріплюються на Запорізькому напрямку:

"Проламати лінію оборони буде непросто. Нарили окопів, поставили бетонні загородження навколо Мелітополя", - додав Олександр Старух.

Нагадаємо, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, раніше повідомив, що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до Мелітополя, ні виїхати звідти неможливо.

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