Про це він розповів в етері Еспресо.

"Терор місцевого населення посилюється у тимчасово окупованому Мелітополі, тому що місто стає закритим, з якого неможливо ні в’їхати, ні виїхати. Наприклад, декілька містян намагалися виїхати з Мелітополя, але всіх людей розвернули, сказавши їм, що до 1 січня жодна людина не зможе виїжджати з території тимчасово окупованої Запорізької області у бік Запоріжжя. Так само сьогодні, 19 грудня, із Запоріжжя поїхало 10 наших мешканців на тимчасово окуповану територію, але у Василівці всі автівки окупанти розвернули, зазначивши, що до 15 січня нікого пропускати не будуть",- розказав міський голова Мелітополя.



Іван Федоров зауважив, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця. Але ми бачили, як "до кінця" вони тримали Херсон, тому Федоров, сподівається, що так буде і з Мелітополем.



9 грудня мер Іван Федоров повідомив, що до тимчасово окупованого Мелітополя приїхав племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова, який стежитиме за місцевими гауляйтерами

15 грудня міський голова Іван Федоров повідомляв, що росіяни не випускають із Мелітополя чоловіків, не звільнених від армії, й ускладнюють містянам виїзд через Крим

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