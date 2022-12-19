Мелітополь стає закритим містом: ні в’їхати до нього, ні виїхати звідти неможливо, - мер Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зазначив, що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Терор місцевого населення посилюється у тимчасово окупованому Мелітополі, тому що місто стає закритим, з якого неможливо ні в’їхати, ні виїхати. Наприклад, декілька містян намагалися виїхати з Мелітополя, але всіх людей розвернули, сказавши їм, що до 1 січня жодна людина не зможе виїжджати з території тимчасово окупованої Запорізької області у бік Запоріжжя. Так само сьогодні, 19 грудня, із Запоріжжя поїхало 10 наших мешканців на тимчасово окуповану територію, але у Василівці всі автівки окупанти розвернули, зазначивши, що до 15 січня нікого пропускати не будуть",- розказав міський голова Мелітополя.
Іван Федоров зауважив, що окупанти роблять з Мелітополя таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця. Але ми бачили, як "до кінця" вони тримали Херсон, тому Федоров, сподівається, що так буде і з Мелітополем.
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