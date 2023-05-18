Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформують "Крим. Реалії".

"Курортного сезону не буде, в окупаційній адміністрації визнали це. Вони, зокрема, заявили, що даватимуть дотації для туроператорів, щоб нібито підтримати їх на плаву. Туристів немає, люди, навпаки, їдуть", – сказала чиновниця в ефірі українського національного телемарафону.

Хоча 16 березня в ефірі російських пропагандистів гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджував, що курортному сезону на Кримському півострові "нічого не загрожує".