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Окупаційна адміністрація визнала, що курортного сезону у Криму не буде, - Ташева

18 травня, 2023 четвер
02:50
Економіка Крим - це Україна

В окупаційній адміністрації визнали, що курортного сезону у Криму не буде – туристів немає, люди, навпаки, тікають з півострова

Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформують "Крим. Реалії".

"Курортного сезону не буде, в окупаційній адміністрації визнали це. Вони, зокрема, заявили, що даватимуть дотації для туроператорів, щоб нібито підтримати їх на плаву. Туристів немає, люди, навпаки, їдуть", – сказала чиновниця в ефірі українського національного телемарафону.

Хоча 16 березня в ефірі російських пропагандистів гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджував, що курортному сезону на Кримському півострові "нічого не загрожує".

  • Нагадаємо, туроператори Росії прогнозують катастрофічний сезон у Криму. Очільник російського союзу туріндустрії Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму через "логістичні складності" та військові дії.
Крим
туризм
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