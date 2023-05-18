Окупаційна адміністрація визнала, що курортного сезону у Криму не буде, - Ташева
В окупаційній адміністрації визнали, що курортного сезону у Криму не буде – туристів немає, люди, навпаки, тікають з півострова
Про це заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформують "Крим. Реалії".
"Курортного сезону не буде, в окупаційній адміністрації визнали це. Вони, зокрема, заявили, що даватимуть дотації для туроператорів, щоб нібито підтримати їх на плаву. Туристів немає, люди, навпаки, їдуть", – сказала чиновниця в ефірі українського національного телемарафону.
Хоча 16 березня в ефірі російських пропагандистів гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджував, що курортному сезону на Кримському півострові "нічого не загрожує".
- Нагадаємо, туроператори Росії прогнозують катастрофічний сезон у Криму. Очільник російського союзу туріндустрії Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму через "логістичні складності" та військові дії.
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