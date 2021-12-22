Окупаційна влада Криму заявила, що Путін виділить на півострів понад $27 млн
Так званий голова тимчасово окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що президент РФ Володимир Путін виділив на "програму розвитку регіону" ще 200 млрд рублів (понад $27 млн)
Про це повідомляє Интерфакс.
"Володимир Володимирович (Путін, - ред.) прийняв рішення збільшити федеральну цільову програму. Зараз узгоджується з урядом Російської Федерації з 2025 по 2030 р. виділення додаткових коштів з можливістю зсуву вліво, якщо у нас буде готовність, проєктна документація. Там 200 млрд рублів (понад $27 млн, - ред.) практично", - сказав Аксьонов.
"Голова Криму" пояснив, що ці кошти мають піти на водопостачання, каналізацію, будівництво лікарень та шкіл.
- Нагадаємо, під час візиту до окупованого Севастополя російський президент Володимир Путін сказав, що Крим та Севастополь тепер назавжди з Росією. У зв'язку з цим МЗС України заявило, що подібні поїздки російських посадовців - це грубе порушення Росією суверенітету України та міжнародних зобов'язань. Також МЗС закликало РФ припинити порушення прав людини у Криму.
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