Окупаційна влада Криму заявила, що Путін виділить на півострів понад $27 млн

Про це повідомляє Интерфакс.

"Володимир Володимирович (Путін, - ред.) прийняв рішення збільшити федеральну цільову програму. Зараз узгоджується з урядом Російської Федерації з 2025 по 2030 р. виділення додаткових коштів з можливістю зсуву вліво, якщо у нас буде готовність, проєктна документація. Там 200 млрд рублів (понад $27 млн, - ред.) практично", - сказав Аксьонов.

"Голова Криму" пояснив, що ці кошти мають піти на водопостачання, каналізацію, будівництво лікарень та шкіл.

Нагадаємо, під час візиту до окупованого Севастополя російський президент Володимир Путін сказав, що Крим та Севастополь тепер назавжди з Росією. У зв'язку з цим МЗС України заявило, що подібні поїздки російських посадовців - це грубе порушення Росією суверенітету України та міжнародних зобов'язань. Також МЗС закликало РФ припинити порушення прав людини у Криму.

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