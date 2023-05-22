Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Оладки з кабачків. Рецепт
Інфографіка

Оладки з кабачків. Рецепт

22 травня, 2023 понедiлок
12:05
рецепти Оладки з кабачків

Оладки з кабачків - улюблена багатьма страва. Вона корисна та легка. Сьогодні будемо готувати оладки з кабачків із цибулею та морквою

Інгредієнти:

  • Кабачки - дві штуки
  • Одна морквина 
  • Одна ріпчаста цибулина
  • Часник - два зубчики
  • Три гілочки свіжої петрушки 
  • Одна чайна ложка солі 
  • Два яйця 
  • 150 г борошна 
  • Олія для смаження

Оладки з кабачків

Рецепт приготування:

  • Натираємо на дрібній терці кабачки 
  • Солимо та залишаємо на десять хвилин, аби масса вистоялись і пустила сік 
  • Сік зливаємо
  • Цибулину, моркву та часник ріжемо на шматочки й подрібнюємо в блендері разом із петрушкою
  • Змішуємо з кабачками подрібненні овочі 
  • Додаємо яйця 
  • Солимо
  • Додаємо борошно 
  • Ретельно вимішуємо 
  • Розігріваємо сковорідку з олією 
  • Викладаємо сформовані оладки на сковорідку
  • Обсмажуємо на середньому вогні до рум'яної скоринки з двох боків
  • Подаємо до столу з улюбленим соусом

Смачного!

Новини
Суспільство
Культура
кухня
Читайте також:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
21 травня, 2023 неділя
Ломаченко програв Хейні у бою за титул абсолютного чемпіона світу
Вєрка Сердючка
20 травня, 2023 субота
Через слова "Ще не вмерла Україна" в пісні: мер російського Краснодара доручив перевірити всі караоке міста
блискавка
21 травня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в понеділок чекати на дощі з грозами
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
22 травня
12:40
Допоможемо захисникам влаштувати полювання на руzню
12:36
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, загальний залп — вісім "калібрів"
12:35
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Ситуація з ядерною безпекою на станції надзвичайно вразлива": в МАГАТЕ прокоментували черговий блекаут на ЗАЕС
12:29
лукашенко путін
Лукашенко оголосив, що знову летить до Путіна, аби "зняти проблеми у відносинах"
12:28
відключення електроенергії
Унаслідок російської атаки в ніч на 22 травня зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура України
12:05
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти починають перереєстрацію сім-карт для боротьби зі спротивом, - радник мера Маріуполя Андрющенко
12:00
Легион "Свобода России"
"Диктатурі Кремля настав час покласти край": легіон "Свобода Росії" заявив, що повертається додому
12:00
OPINION
Ростислав Павленко
Чому зустріч лідерів G7 важлива
11:06
Анонс
25-26 травня відбудеться 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO"
10:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 травня: яка актуальна ціна долара та євро у банках
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Бахмут перетворився на пастку для ворога, - Згурець про керування висот міста Силами оборони
10:50
Операція. Ілюстративне зображення
У Британії почали використовувати робота Versius для хірургії легенів і грудної клітки
10:45
Ексклюзив
Атака на Дніпропетровщину
У Дніпрі внаслідок атаки РФ знищено понад 20 одиниць спецтехніки ДСНС, - депутат облради Курячий
10:43
Костянтин Жеваго
Жеваго: Слідчі та прокурори ладні ніколи не закривати справу банку "Фінанси та Кредит", аби я залишався в розшуку
10:32
Костянтин Жеваго
Наразі не можу сказати, чи був то мій голос. Допускаю, що це міг бути і я, - Жеваго про "плівки" у справі Князєва
10:17
Фіксував локації Сил оборони й коригував ворожі атаки: на Миколаївщині затримали російського агента
10:07
OPINION
Карл Волох
Чи є Путін найнебезпечнішим дурнем у світі
10:05
Костянтин Жеваго
Жеваго про справу з Князєвим: Я не розумію свій статус у ній. Готую документи, щоб отримати пояснення
09:49
Костянтин Жеваго
Жеваго: Із жодним суддею Верховного Суду я не зустрічався навіть випадково
09:30
Ексклюзив
Пригожин у Бахмуті. 20 травня 2023 року
ПВК Вагнера наступати в Бахмуті вже не може, - боєць ЗСУ Ієвлєв
09:28
Су-24
Розвідка Британії: РФ створює елітне авіаугрупування для участі у війні проти України
08:58
На фото: система ППО
Уночі сили ППО знищили 20 "шахедів" та 4 крилатих ракети
08:58
Харківщина обстріл
Ворог обстрілював 4 райони Харківщини: пошкоджені будинки і бази відпочинку, поранено чоловіка та загинули свійські тварини
08:34
Роберт Левандовські, "Барселона", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
Левандовські зажадав від "Барселони" пояснень через відеозвернення одноклубників до фанів з РФ
08:15
Оновлено
Атака на Дніпропетровщину
РФ масово атакувала Дніпропетровщину ракетами й дронами: понівечені цивільні об'єкти й автівки, є постраждалі
08:08
Окупанти, Херсон, Херсонщина
За минулу добу рашисти обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула
08:07
OPINION
Павло Клімкін
"Стратегічна ізоляція РФ": Москва зайва
08:03
Кримський міст
"Розглядатимуться як напад на Росію": посол РФ у США пригрозив наслідками "благословення" ударів по Криму
08:01
Інфографіка
знищена техніка окупантів
Армія РФ за добу втратила 720 військових, 2 танки, літак та 8 БПЛА
07:47
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
Ракета SpaceX запустила на МКС корабель з приватною місією Ax-2
07:39
В Instagram стався масовий збій: торкнувся сотні тисяч користувачів, роботу відновлено
07:28
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії Лула да Сілва звинуватив Зеленського у зриві зустрічі на полях саміту G7
06:55
війна проти РФ ЗСУ
На фронті відбулося 37 бойових зіткнень за добу, на деяких ділянках держкордону діють ворожі ДРГ, - Генштаб
06:35
МЗС Китаю викликало посла Японії в Пекіні після саміту G7
06:12
ПВК Вагнер
ISW: Вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута 
05:46
Міністр фінансів США Єллен
В американському мінфіні назвали "жорсткий крайній термін" підвищення ліміту держборгу
00:17
Російський винищувач су-35
ЗСУ знищили російський літак Су-35
00:04
Оновлено
обстріл, ППО
В Одесі працювала ППО
2023, неділя
21 травня
23:47
Лукашенко
Лукашенко бачить на чолі Білорусі свого сина й розраховує укласти угоду з Заходом, - політолог Усов
23:45
Богдан Логвиненко
Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV