Оладки з кабачків. Рецепт
Оладки з кабачків - улюблена багатьма страва. Вона корисна та легка. Сьогодні будемо готувати оладки з кабачків із цибулею та морквою
Інгредієнти:
- Кабачки - дві штуки
- Одна морквина
- Одна ріпчаста цибулина
- Часник - два зубчики
- Три гілочки свіжої петрушки
- Одна чайна ложка солі
- Два яйця
- 150 г борошна
- Олія для смаження
Рецепт приготування:
- Натираємо на дрібній терці кабачки
- Солимо та залишаємо на десять хвилин, аби масса вистоялись і пустила сік
- Сік зливаємо
- Цибулину, моркву та часник ріжемо на шматочки й подрібнюємо в блендері разом із петрушкою
- Змішуємо з кабачками подрібненні овочі
- Додаємо яйця
- Солимо
- Додаємо борошно
- Ретельно вимішуємо
- Розігріваємо сковорідку з олією
- Викладаємо сформовані оладки на сковорідку
- Обсмажуємо на середньому вогні до рум'яної скоринки з двох боків
- Подаємо до столу з улюбленим соусом
Смачного!
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