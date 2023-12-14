Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга Народу"

Про це повідомили на сайті партії.

У четвер, 14 грудня, під час чергового з’їзду партії члени "Слуги Народу" проголосували за продовження повноважень Олени Шуляк на наступні 2 роки. Олена Шуляк є народною депутаткою та головою парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Обіймає посаду голови партії з листопада 2021-го.

Олена Шуляк розповіла, що нині її політична сила, крім депутатів парламенту від "Слуги Народу", об’єднує: 6305 місцевих депутатів; 11 голів обласних рад; 219 голів громад; 88 секретарів міських рад; 976 старост.

Також Шуляк акцентувала на тому, що попри повномасштабну війну партія повинна не відходити від власних цінностей і працювати над помилками.

"За останні 2 роки ми запровадили імперативний мандат: 24 депутатів відкликано, ще до 13 запущена процедура відкликання. Ми створили дисциплінарну комісію, яка розглядає дисциплінарні провадження – реагує на порушення, інформація про які надійшла зі звернень, повідомлень, інформації з медіа. Робота цієї комісії має активно проводитися далі, а рішення щодо людей, які знівельовують очікування та вимоги суспільства та нашої політичної сили, прийматися миттєво і безкомпромісно", – сказала вона.

Щодо подальших планів роботи партії "Слуга Народу" її очільниця зазначила, що разом з активним партійним будівництвом, розширенням регіональних проєктів і партійних рухів "ЗеЖінки" та "ЗеМолодіжка", продовженням створення кадрового резерву партійців, курс має бути спрямований на перемогу, євроінтеграцію, антикорупцію та очищення, а також відновлення.