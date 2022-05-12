Олігархи, які наживалися на Україні й мали стосунки з Кремлем, тепер намагаються "відбілити" свою репутацію, - New Republic

Про це повідомляє видання "New Republic".



Українські олігархи намагаються показати себе, як справжні патріоти, які підтримують "прозахідний" курс України. Для цього вони заручились підтримкою низки західних ЗМІ.



Минулого тижня журналісти CNN зустрілись з Дмитром Фірташем та назвали його "нафтовим бароном", який виділяє величезні статки на користь України.



Також через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення український олігарх Віктор Пінчук у The Wall Street Journal написав заклик до посилення підтримки Заходом України. Його представили як "українського промисловця і філантропа".

Нагадаємо, Абрамович відвідав Київ. Російський олігарх спробував відновити переговори між РФ і Україною. Після останнього раунду переговорів у Стамбулі 29 березня, на яких був присутній Абрамович, не було жодних ознак прогресу. Переговори зайшли в глухий кут, а росіяни продовжують блокувати Маріуполь.

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